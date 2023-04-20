У контролера класичний дизайн, а за запевненням виробника, кожна кнопка здатна витримати до мільйона натискань.

Компанія Xiaomi представила Game Controller – універсальний, але при цьому доступний геймпад, який підключається до величезної кількості пристроїв. Журналісти вже назвали його найкращою пропозицією за "ціною та якістю".

Працює геймпад з будь-яким ПК на операційних системах Windows, MacOS і Linux, планшетами і смартфонам на базі iOS та Android та навіть з пристроями для гри на хмарних сервісах Steam, Xiaomi Cloud Games і Tencent Start.

Для підключення доступно три способи: по Bluetooth, через Wi-Fi-адаптер або по USB-C проводу (він же для зарядки). Автономність – 20 годин. На додаток до всіх стандартних кнопок є гіроскоп: з підтримкою в "десятках іграх".

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У Китаї Xiaomi Game Controller коштує 199 юанів (близько 1000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

З чого зібрати недорогий ігровий ПК в 2023 році

Компанія-розробник Valve регулярно проводить опитування серед користувачів Steam. Вони стосуються інформації про "залізо", на якому надають перевагу грати геймери.

Результати березневого опитування показують, що найпопулярнішою відеокартою серед гравців є RTX 3060. Їй вдалося обійти, здавалося б "вічного" лідера в особі GTX 1060. Загалом, відеоприскорювачі Nvidia займають всі 20 рядків в топ-20 найпоширеніших відеокарт

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система як правило до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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