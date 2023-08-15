Нове покоління менше, легше і маневреніше першого CyberDog. Ще прокачали процесор та поліпшили рухливість завдяки новим моторам..

Минуло трохи більше два роки з того часу, як Xiaomi явила світу CyberDog – бюджетного конкурента популярним робособакам від Boston Dynamics. Тепер компанія представила друге покоління в особі CyberDog 2.

Як повідомляє портал Gizmochinа, нове покоління вміє впізнавати свого господаря в обличчя і управляти "розумним" будинком. Крім того, в порівнянні з минулою моделлю, кіберпес став менше і легше.

Але, мабуть, найбільш винятковим аспектом CyberDog 2 є його маневровість. Робот може ходити, сидіти, давати лапу, робити сальто назад/вперед, ба більше, впевнено триматися на скейті. За дизайном він теж більше схожий на справжню собаку, є морда і два вуха.

Важить кіберпес майже 9 кг. Завдяки чотирьом мікрофонів і безлічі різних датчиків він чує голосові команди з іншої кімнати, а також здатний розпізнавати жести.

У Китаї такий песик обійдеться в 12 999 юанів (близько 65 000 грн).

Окрім CyberDog 2 на великій презентації Xiaomi показали найтонший складаний смартфон Mix Fold 3, 14-дюймовий планшет-"гігант" Pad 6 Max, новий топ за свої гроші від Redmi і фітнес-браслет Mi Band 8 Pro. Журналісти вже почали отримувати новинки на огляди та ділитися живими фото гаджетів.

Вас також можуть зацікавити новини: