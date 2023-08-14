Всі новинки вже доступні для купівлі в Китаї, пізніше вони доберуться і до Європи.

Xiaomi провела в Китаї великий серпневий івент, на якому показала нові гаджети. Серед них – новий складний смартфон й доступний флагман від Redmi, фітнес-браслет та гігантський планшет розміром з ноутбук.

Xiaomi Mix Fold 3

У новинки OLED-екрани діагоналлю 8.03 дюйма всередині і 6.56-дюймовий зовні – обидва працюють при кадровій частоті 120 Гц. Шарнір виготовлено з комбінації високоміцної сталі і вуглецевої кераміки – він дозволяє зафіксувати смартфон в напіввідкритому стані, а також пройшов тести на 500 000 циклів складань/розкладань.

Всередині стоїть топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ флеш-пам'яті. А ще у нього в арсеналі потужна система камер з оптикою Leica (50Мп+12+10+10) і висока автономність завдяки акумулятору місткістю 4800 мАг.

Відео дня

Продажі в Китаї стартують вже завтра. Вартість починається з 8999 юанів (близько 45 000 грн).

Xiaomi Pad 6 Max

Планшет отримав величезний дисплей, який можна порівняти з екраном ноутбука: 14-дюймів з роздільною здатністю 2.8K і частотою 120 Гц. Втім, планшет можна перетворити на подобу ноутбука не тільки не словах: це дозволяє чохол-клавіатура з вбудованим тачпадом.

Начинка теж топова: чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ постійної пам'яті, а також батарейка на 10 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Роздільна здатність основної камери становить 50+ 2 Мп, а аелфі – 20 Мп.

Продажі і аксесуара, і планшета, вже стартували. Ціна – від 3799 юанів (~20 000 грн).

Redmi K60 Ultra

Справжній топ за свої гроші: смартфон отримав процесор MediaTek Dimensity 9200 Plus з великою випарною камерою, 144-герцовий дисплей з роздільною здатністю 2K, батарею на 5000 мАг з зарядкою 120 Вт і захист від води і пилу IP68.

На задній панелі пристрою знаходиться потрійна камера з 50-мегапіксельним сенсором Sony IMX800. Також новинка отримала NFC, ігровий вібромотор і стереодинаміки. Найдоступніший Redmi K60 Ultra з 12-256 ГБ пам'яті оцінили в 2599 юанів (~13 200 грн), а версія з 24 ГБ-1 ТБ коштує 3599 (~18 200 грн).

Xiaomi Mi Band 8 Pro

Дизайн залишився від минулого покоління, але без поліпшень не обійшлося: екран підріс з 1,64 до 1,74 дюйма (60 Гц), а автономність – до 14 днів. Користувачам будуть доступні різні віджети і пачка фірмових циферблатів.

Ціна – 399 юанів (2000 грн). Стільки ж коштував і Mi Band 7 Pro на старті продажів.

Раніше цього місяця Xiaomi також представила один з найдешевших смартфонів на ринку. У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор і непогана камера, а оцінили його в дешевше 5000 грн.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. На рідному ринку її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а до нас вона добереться на початку 2024 року.

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