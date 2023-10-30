Наразі ця "фішка" працює на смартфонах Xiaomi 14 з HyperOS, але пізніше, як очікується, добереться і до інших пристроїв.

Недавній анонс лінійки смартфонів Xiaomi 14 був зустрінутий з великою помпою завдяки першокласним технічним характеристикам і функціям. Однак під час презентації деяким фішкам, зокрема UltraSpace, приділили зовсім мало уваги.

UltraSpace – це нова технологія китайського виробника, призначена для невеликого збільшення пам'яті без використання флеш-карт. Наприклад, у Xiaomi 14 Pro з 256 ГБ пам'яті фактично буде 264 ГБ пам'яті, а у Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro з 512 ГБайт-528 ГБ, повідомляє Gizmochina.

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Реалізовано це так: у кожного чіпа флеш-пам'яті є область, зарезервована для Over-Provisioning, яка використовується для підвищення швидкості роботи пристрою. Інженери Xiaomi знайшли спосіб звільнити цей додатковий простір, не жертвуючи продуктивністю та надійністю.

Поки що ця технологія працює тільки на смартфонах серії Xiaomi 14 з HyperOS. Втім, як вже підтверджено, більшість нинішніх смартфонів з MIUI в найближчі місяці отримають нову ОС. Тоді, по ідеї, і в цих моделях стане доступна UltraSpace.

Головна зміна в HyperOS в порівнянні з MIUI полягає в тому, що смартфон в новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Всі вони зі своїми налаштуваннями будуть з'являтися в шторці. Раніше в мережі публікували великий список гаджетів, які повинні отримати підтримку HyperOS.

Нагадаємо, представлені напередодні моделі Xiaomi 14 не тільки першими отримали нову прошивку HyperOS, вони також оснащені найтоповішим процесором Snapdragon 8 Gen 3 і першими в світі дисплеями з яскравістю 3000 ніт. А рамки у них тонше, ніж у iPhone 15 Pro.

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