Росія більше не світовий лідер в експорті трубопровідного газу: хто зайняв її місце

Втрата лідерства свідчить про те, наскільки сильно постраждав російський експорт газу після виходу "Газпрому" з європейського ринку.

За підсумками 2025 року Росія втратила статус найбільшого в світі експортера трубопровідного природного газу, поступившись першим місцем Норвегії.

Як пише Deutsche Welle, це випливає зі звіту Міжнародного газового союзу (International Gas Union, IGU). Згідно з цими даними, минулого року Норвегія експортувала трубопроводами 108,6 млрд куб. м газу, російський експорт склав 103,5 млрд.

У порівнянні з 2005 роком обсяги експорту трубопровідного газу з РФ скоротилися більш ніж удвічі, випливає з доповіді IGU. За оцінками аналітиків, це пов'язано з різким падінням поставок до Європи після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Важливо, що Росія активно переорієнтовує експорт природного газу на Китай та інші країни Азії. Автори доповіді припускають, що це посилює позиції Пекіна в переговорах з Кремлем, оскільки саме КНР - ключовий ринок майбутніх можливих поставок по газопроводу "Сила Сибіру-2", створення якого обговорюється вже багато років. IGU зазначає:

"Сила Сибіру-2" має стратегічно важливе значення для РФ, оскільки цей газопровід повинен відновити експортні показники, які були втрачені після виходу "Газпрому" з європейського ринку. Однак прогрес у обговоренні "Сили Сибіру-2" поки що залишається обмеженим".

За оцінками аналітиків, в останні роки світовий ринок природного газу став більш гнучким, що дозволило галузі впоратися з волатильністю, викликаною блокадою Ормузької протоки. Важливу роль у цьому відіграли інвестиції в інфраструктуру скрапленого природного газу, диверсифікація поставок і гнучкі торговельні угоди з постачальниками.

Серед ключових факторів майбутнього попиту на газ IGU називає азіатський ринок, насамперед Китай та Індію.

Відмова від російського газу

Раніше повідомлялося, що влада Словаччини має намір укласти довгостроковий контракт з Азербайджаном про постачання природного газу строком не менше ніж на десять років.

При цьому залишається відкритим питання щодо способу постачання азербайджанського газу до Центральної Європи. Віце-прем'єр-міністр Словаччини повідомив, що сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати і в якому обсязі.

