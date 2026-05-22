Спроби РФ перекласти провину на Україну не змогли розколоти її балтійських союзників, - Politico

Росія намагається перетворити серію інцидентів з безпілотниками, що з'явилися над країнами Балтії, на політичну кризу між Україною та деякими зі своїх найвірніших союзників. Поки що ця спроба, схоже, провалилася. Про це пише Politico.

Після хвилі інцидентів з безпілотниками в Естонії, Латвії та Литві - в яких звинувачують Росію у використанні засобів радіоелектронної боротьби для перенаправлення українських безпілотників у повітряний простір НАТО - Москва звинуватила три балтійські країни в тому, що вони нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак на Росію, і пригрозила їм відповідними заходами. Балтійські офіційні особи спростували ці звинувачення.

У заяві урядів трьох країн йдеться, що вони "категорично відкидають відверту дезінформаційну кампанію Росії та сфабриковані звинувачення після порушень повітряного простору, які вона безсоромно використовує для маскування своїх військових невдач".

"Це неправильно", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, коментуючи звинувачення Москви, додавши, що "Україна ніколи не просила використовувати наш повітряний простір".

Він сказав, що Естонія просила Україну бути обережнішою у виборі цілей для своїх атак проти Росії, але поклав провину за будь-які інциденти з безпілотниками безпосередньо на Москву. Він сказав:

"Причина цього - агресивна війна Росії в Україні, і причина цього в тому, що Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби для маніпулювання даними, а також для впливу на траєкторію польоту цих безпілотників".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підкреслив, що винна Росія.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала погрози Москви на адресу країн Балтії "абсолютно неприйнятними", підкресливши, що погроза на адресу однієї держави-члена ЄС - це погроза всьому блоку.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також висловився з цього приводу, звинувативши Москву в тому, що вона націлилася на країни Балтії за допомогою "абсурдних російських звинувачень і небезпечних погроз".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Європа повинна розглядати Україну не як тягар, а як центральний елемент своєї майбутньої оборонної архітектури.

"Для мене все дуже просто. Подивіться на гіпотетичну ситуацію. Уявіть, що вони не з нами, а проти нас", - пояснила вона.

Певкур висловився ще більш прямолінійно з точки зору країн Балтії:

"Підтримка України - це не благодійність, це інвестиції в нашу власну безпеку".

Дрейфуючі дрони

Зазначається, що поява українських безпілотників дальньої дії над країнами Балтії є наслідком розширення ударної кампанії Києва по цілях у глибині Росії, включаючи енергетичну та нафтову інфраструктуру, що підтримує військову економіку Москви.

Для їх зупинки Росія використовує системи радіоелектронної боротьби, які можуть глушити сигнали супутникової навігації або імітувати їх - фактично передаючи дронам помилкові координати. Автопілот дрона може вважати, що він все ще рухається до запрограмованої цілі, тоді як його фактичний маршрут змінився.

Це може скерувати дрони на сусідню територію НАТО - за словами балтійських та українських чиновників, це вже відбувається.

Офіційні особи країн Балтії не звинувачують Україну в навмисному створенні загрози для них, а Латвія дала зрозуміти, що не буде задіювати консультативний механізм НАТО відповідно до статті 4 у зв'язку з вторгненнями. Замість того щоб погіршувати відносини між Україною та її союзниками, Росія, схоже, їх зміцнює.

Дрони в країнах Балтії

В останні тижні в країнах Балтії спостерігалися попередження про повітряну небезпеку, тимчасові обмеження на польоти та військові дії.

При цьому в деяких випадках дрони намагалися атакувати об'єкти в Латвії через помилку в роботі бортового штучного інтелекту

Раніше цього тижня румунський F-16, що діяв у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону, збив безпілотник над Естонією.

Українські чиновники принесли вибачення за інциденти за участю дронів, наголосивши при цьому на тому, що удари по російських військових і економічних цілях є законними актами самооборони.

