На розсекреченому відео Пентагону винищувач збив об'єкт, схожий на НЛО

У США опублікували другу частину засекречених повідомлень про спостереження за НЛО.

Міністерство оборони США розсекретило ще одну частину раніше засекречених документів про ймовірні спостереження за НЛО. Таким чином, зазначає ВВС, чиновники намагаються забезпечити "безпрецедентну прозорість".

Опублікована в п'ятницю, 22 травня, партія містить приблизно 160 файлів. Серед них – нові відеозаписи відомих спостережень неідентифікованих аномальних явищ. Експерти зазначили, що публікація не надає "переконливих доказів існування інопланетних технологій або позаземного життя".

"Архівні матеріали є нерозкритими справами, а це означає, що уряд не може зробити остаточний висновок про характер спостережуваних явищ", – додано у заяві Пентагону, доданій до пакету документів.

Серед файлів є відео, зняте, ймовірно, з борту американського винищувача. Він, судячи з усього, веде вогонь по невідомому об'єкту над територією США. Зазначена дата зйомки – 12 лютого 2023 року. А подія сталася поблизу озера Гурон у Мічигані.

Ще один документ містить свідчення пілота вертольота США, пише Washington Times. Він розповів, що минулого року його відправили з’ясувати інформацію про "світящі кулі" поблизу полігону. Коли вертоліт наблизився до них, кулі піднялися на рівень вертольота, а потім розділилися і полетіли. Причому вертоліт швидко припинив переслідування, оскільки швидкість об'єкта була значно вищою.

Публікація даних про НЛО

Нагадаємо, що за вказівкою президента США Дональда Трампа з 8 травня в США триває публікація урядових звітів про НЛО.

Процес розкриття інформації триває з кінця 1970-х років. І ці повідомлення стали частиною поетапної публікації раніше засекречених документів про НЛО.

Представники Пентагону заявляють, що сайт war.gov/ufo, на якому зібрані опубліковані файли, отримав понад 1 мільярд відвідувань з моменту його запуску на початку травня.

