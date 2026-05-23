Зеленський розповів, скільки територій звільнила Україна з початку року

За його словами, він передав Франції, Великій Британії та Німеччині інформацію від розвідки про військові та політичні плани Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку 2026 року Сили оборони звільнили 590 кілометрів території. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Українські позиції сильніші зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція - точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу- це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії", - повідомив президент.

За його словами, він передав Франції, Великій Британії та Німеччині інформацію від розвідки про плани Росії.

Відео дня

"Військові плани та політичні плани. Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони - по можливих форматах та графіку зустрічей", - додав Зеленський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що міста Покровськ і Мирноград повністю окуповані росіянами. У 7-ому корпусі швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону цих міст, спростували інформацію про повну окупацію Покровська.

Один з офіцерів 25 повітрянодесантної бригади також запевнив, що у Покровську досі є українські позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: