Зеленський розповів, скільки територій звільнила Україна з початку року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку 2026 року Сили оборони звільнили 590 кілометрів території. Про це він розповів у своєму відеозверненні.
"Українські позиції сильніші зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція - точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу- це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії", - повідомив президент.
За його словами, він передав Франції, Великій Британії та Німеччині інформацію від розвідки про плани Росії.
"Військові плани та політичні плани. Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони - по можливих форматах та графіку зустрічей", - додав Зеленський.
Раніше співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що міста Покровськ і Мирноград повністю окуповані росіянами. У 7-ому корпусі швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону цих міст, спростували інформацію про повну окупацію Покровська.
Один з офіцерів 25 повітрянодесантної бригади також запевнив, що у Покровську досі є українські позиції.