'Реально позиції є': у ДШВ спростували інформацію про повну окупацію Покровська

Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що міста Покровськ і Мирноград повністю окуповані росіянами. У 7-ому корпусі швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону цих міст, спростували інформацію про повну окупацію Покровська. Про це в коментарі hromadske заявив старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу лейтенант Сергій Лефтер.

"Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста", - запевнив він.

Один з офіцерів 25 повітрянодесантної бригади також запевнив, що у Покровську досі є українські позиції.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо наносити вогневе ураження", - зазначив військовий.

Інформація про повну окупацію Покровська

Раніше Роман Погорілий розповів, що "Покровськ, Мирноград окуповані", а утримання Покровська він вважає нереальним.

"Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко. Техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення. Відбувається активізація пілотів, які повністю контролюють всю логістику, там повністю контролюють небо", – казав він.

Погорілий додав, що наразі росіяни в цих містах облаштовують певний плацдарм для того, аби далі рухатися вглиб території Донецької області та впливати на українську логістику.

