Які смартфони отримають Android 17: вже є величезний список пристроїв

Наступна версія мобільної операційної системи Google – Android 17 – вже проходить стадію бета-тестування та готується до повноцінного релізу влітку 2026 року. Однак оновлення отримають далеко не всі пристрої – багато що залежить від політики виробників і віку смартфона.
Журналісти TechAdviser зібрали ті смартфони, які точно оновляться до Android 17. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову прошивку – чи, можливо, настав час задуматися про його заміну.
Наводимо повний список:
Google Pixel
- Pixel 10a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
Samsung Galaxy
- Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra
- Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A36
- Galaxy A56
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A34
- Galaxy M54
- Galaxy M35
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Xiaomi
- 17 / Pro / Pro Max / Ultra
- 15 / Pro / Ultra
- 15T
- 14 / Pro / Ultra
- 14 T / 14 T Pro
- 13T / Pro
- Redmi Note 15 / Pro
- Redmi Note 14 / Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro
- Poco F6 / Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Mix Fold 4
- Mix Flip
OnePlus
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11 5G
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4
Motorola
- Signature
- Edge 70
- Edge 60 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Edge 50 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Razr 60 / Ultra
- Razr 50 / Ultra / Neo
- Moto G56
- Moto G75
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Lenovo Thinkphone 25
Nothing / CMF
- Phone 4a
- Phone 4a Pro
- Phone 3a
- Phone 3a Pro
- Phone (2)
- Phone 2a
- Phone 2a Plus
- CMF Phone 2 Pro
Realme
- Realme 14 / Pro / Pro
- Realme 13 / Pro / Pro
- Realme GT 8 / Pro
- Realme GT 7 / Pro
- Realme GT 6 / Pro
Honor / Oppo / Asus
- Honor Magic 8 / Pro / Lite
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor 400 / Pro
- Honor 200 / Pro / Lite / Smart
- Honor Magic 6 / Pro
- Honor Magic 7 / Pro / Lite
- Honor Magic V Flip
- Oppo Find N6
- Oppo Find X9 / Pro
- Oppo A5 5G / 5G Pro
- Oppo A40
- Oppo Reno 15 / Pro
- Oppo Reno 14 / Pro
- Oppo Reno 13 / Pro / F / FS
- Oppo Find X8 / Pro
- Oppo Find X7 / Ultra
- Asus ROG Phone 9 Pro
- Asus ROG Phone 8 / 8 Pro
- Asus Zenfone 12 Ultra
- Asus Zenfone 11 Ultra
Експерти зазначають, що загалом розраховувати на Android 17 можуть власники смартфонів, випущених за останні 2–3 роки. При цьому нові вимоги Євросоюзу зобов'язують виробників підтримувати пристрої оновленнями не менше 5 років, що поступово покращує ситуацію з оновленнями.
Серед очікуваних нововведень Android 17 – можливість відкривати будь-які програми у плаваючих вікнах, покращений запис екрана, нові стандарти відео, включаючи VVC. Нарешті, у систему буде нативно вбудована функція відстеження подій у реальному часі.
