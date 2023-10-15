Головні відмінності Galaxy A05 від минулої версії – помітний апгрейд по частині продуктивності і швидка зарядка.

Корпорація Samsung оновила лінійку надбюджетних смартфонів Galaxy A. У продаж надійшли моделі під назвами Galaxy A05 і Galaxy А05s, які пропонують хороше співвідношення низької ціни і вдалих характеристик.

Обидва пристрої оснащені 6,7-дюймовими РК-дисплеями з роздільною здатністю HD+ у A05 і FUll HD + у A05s. Однак за схожим розміром і дизайном криється низка відмінностей, передає Gizmochina.

Galaxy A05: процесор MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-пам'яті, батарея на 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 25 Вт, подвійна камера з датчиками на 50 і 2 Мп, спереду "фронталка" на 8 Мп.

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Galaxy A05s: процесор Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-пам'яті, батарея на 5000 мАг, швидка зарядка 25 Вт, потрійна камера з датчиками на 50, 2 і 2 Мп, спереду "фронталка" на 13 Мп.

Також є підтримка двох SIM-карт, модулі Wi-Fi, Bluetooth, слот для карти microSD, порт USB-C і 3,5-аудіоджек для дротових навушників. Працюють новинки на ОС Android 13 з фірмовою оболонкою One UI. Компанія обіцяє 4 роки оновлень ОС Android та 5 років оновлень безпеки.

Якщо порівняти Galaxy A05 з торішньою лінійкою, то новинка отримала помітний апгрейд по частині продуктивності – установка нового чипсета дозволила реалізувати в новинці 2023 року швидку зарядку. Також підросла діагональ екрана, зросла роздільна здатність селфі-камери і трохи змінився дизайн спинки.

Першою країною, де стартували продажі Galaxy A05 і A05s, стали Філіппіни. Там їх вартість становить $100 і $140 відповідно. Пізніше почнуться глобальні продажі.

Раніше цього місяця Samsung випустила "народний" смартфон Galaxy S23 FE. Пристрій отримав дизайн і начинку від топових моделей Galaxy, проте коштує при цьому помітно дешевше.

Презентація наступного покоління флагманських Samsung очікується в січні 2024 року. Базовий S24 буде ще більше схожий на останні iPhone, а модель Ultra отримає 2 ТБ пам'яті, титанову рамку і найкращі камери на ринку.

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