У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор для роботи та ігор і навіть непогана камера.

Компанія Xiaomi вивела на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco – Poco M6 5G. Це "молодший брат" популярного Poco M6 Pro з камерою 50 Мп і 90 Гц екраном.

Вартість становить 110 доларів за початкову конфігурацію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті, а за 6+128 ГБ – 150 доларів. За ці гроші покупці отримують:

IPS-екран на 6,74 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 90 Гц. Захист екрана забезпечує загартоване скло Gorilla Glass 3.

8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 6100+, потужності якого задосить як для плавної роботи системи, так і для геймінгу на середніх налаштуваннях графіки

Акумулятор ємністю 5000 мАг, він підтримує зарядку потужністю 18 Вт.

Непогані фотоможливості: в основній камері два сенсори з головним на 50 Мп. Селфі-камера має роздільну здатність 5 Мп.

До додаткових плюсів також можна віднести бічний сканер пальця, аудіоджек 3,5 мм і слот для карти пам'яті microSD до 1 ТБ. Також підтримується установка двох SIM-карт. З коробки стоїть Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14.

Відео дня

Продажі POCO M6 5G стартують 26 грудня поки тільки в Індії, доступні кольори – чорний і пурпурний. За кордоном новинка почне продаватися в 2024 році.

Як відомо, з початку 2023 року Xiaomi припинила оновлювати понад 50 своїх смартфонів. А нещодавно компанія "поховала" популярні моделі Poco і Xiaomi Mi.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

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