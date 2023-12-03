Про вихід нової ОС Windows в 2024 році вже говорилося не раз, але червень 2024 року – більш рання дата, ніж очікувалося.

Корпорація Microsoft готується до запуску нової версії Windows наступного року. Згідно з інформацією, опублікованою у виданні Commercial Times, Windows 12 вийде в уже в червні 2024 року – схоже, що робота над "дванадцяткою" йде в прискореному режимі.

Джерело говорить, що майбутній рік запам'ятається бурхливим розвитком галузі комп'ютерів зі штучним інтелектом. І головною причиною зростання цієї галузі стане вихід нової операційки Windows 12.

Про вихід Windows 12 в 2024 році вже говорилося не раз, але червень 2024 року – більш рання дата, ніж очікувалося. Згідно з доповіддю Commercial Times, найбільші техно-гравці, такі як Acer, MSI та Gigabyte, вже очікують потенційних можливостей для бізнесу.

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Основною особливістю нової Windows стане щільна інтеграція з системами штучного інтелекту, але поки неясно, в якому вигляді, бо і зараз Microsoft активно додає функції на базі ШІ в Windows 11 і навіть Windows 10. Також нова "вінда" буде активно інтегруватися з хмарними технологіями, а в плані дизайну вона буде більше схожа на MacOS.

Раніше була інформація, що окрім звичайної версії Windows 12 отримає й полегшену версію для пристроїв зі слабким "залізом". Як очікується, вона стане своєрідною відповіддю Chrome OS.

Windows 11 так не вдалося домогтися "народної" любові

Статистика показує, що через два роки зі свого релізу Windows 11 встановлено всього на 26% пристроїв. І це навіть незважаючи на те, що Microsoft на початку цього року оголосила про припинення випуску контентних апдейтів для Windows 10.

Говорячи про популярність Windows 11 серед українських користувачів, то тут ситуація для 11-ки ще плачевніша. На цей момент вона встановлена тільки на 13,77% комп'ютерах, причому на Windows 7, що вийшла майже 15 років тому, припадає частка в 7,2%.

Показово, що Windows 11 куди популярніша серед геймерів. Свіжа статистика Steam по залізу показала, що "одинадцятка" встановлена на 42% ігрових ПК і ця цифра постійно зростає.

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