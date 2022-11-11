Атаки могли спричинити хакери, які мали відношення до відключення електроенергії в деяких регіонах України в 2015 і 2016 роках.

У корпорації Microsoft заявили, що за хакерськими атаками на транспортні та логістичні компанії України і Польщі в жовтні 2022 року, ймовірно, стоїть російська розвідка.

Як пише CNN, у Microsoft вважають, що хакерські атаки скоювала група, яка працює від імені російської військової розвідки ГРУ. Саме вона спричинила відключення електроенергії в деяких регіонах України в 2015 і 2016 роках.

"Це рідкісний публічний приклад ймовірного російського злому, пов'язаного з війною, який завдав шкоди країні-члену НАТО", – йдеться у матеріалі.

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Дослідники Microsoft вважають, що атаки програм-вимагачів, повʼязані з російською розвідкою, свідчать про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають або транспортують гуманітарну або військову допомогу в Україну".

Російські кібератаки: що відомо

Росія веде активну боротьбу на кіберфронті. Відомо, що хакерські атаки на сайти українських державних установ ведуться з першого дня вторгнення 24 лютого та траплялися і раніше.

Як стало відомо, група британських експертів у сфері кібербезпеки почала зміцнювати захист сайтів українських держустанов вже через 35 хвилин після початку російського військового вторгнення.

Раніше також повідомлялося, що мобільний телефон Ліз Трасс зламали пов'язані з Кремлем хакери. Це сталося, коли вона обіймала посаду очільниці МЗС Великої Британії. Кіберзлочинцям вдалося отримати доступ до цінних даних.

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