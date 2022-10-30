Кіберзлочинці могли отримати багато цінної інформації.

Мобільний телефон Ліз Трасс зламали пов'язані з Кремлем хакери, коли вона обіймала посаду очільниці МЗС Великої Британії. Кіберзлочинцям вдалося отримати доступ до цінних даних. Опозиція закликає до розслідування.

Про це повідомив британський таблоїд Daily Mail з посиланням на джерела, а згодом новину підхопили і провідні ЗМІ, зокрема Reuters.

Хакери нібито отримали доступ до надсекретних деталей перемовин з міжнародними партнерами, зокрема й щодо постачання зброї для України, а також приватного листування Трасс з Квазі Квартенгом, який очолив Мінфін. У розпорядженні кіберзлочинців опинилося листування з критикою на адресу Бориса Джонсона.

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Речник уряду Британії заявив, що не може коментувати цю інформацію, але запевнив, що в уряді діють надійні механізми для захисту від кібератак.

Опозиція обурена новинами про злам телефона Трасс та вимагає розслідування, пише The Guardian.

"Ми маємо знати, що уряд визнає важливість цілковитого захисту нашої нацбезпеки… Також є серйозні питання щодо того, чому і як ця інформація "витекла" або її злили саме зараз", - заявила представниця лейбористів Іветт Купер.

Представниця ліберальних демократів Лайла Моран заявила, що вкрай важливо розібратися, чи приховали інформацію про злам телефону Трасс, якщо він справді був.

Боротьба за посаду прем'єра Великобританії

Як відомо, 5 вересня Ліз Трасс обрали новим лідером Консервативної партії. Вже 20 жовтня вона пішла у відставку, пробувши на посаді всього 45 днів.

Повідомлялося, що популярність партії впала до рекордно низьких значень за всю історію соцдосліджень.

Її попередник Джонсон надавав підтримку Україні, а також закликав інші країни не йти на поступки російському диктатору.

За час війни він тричі приїжджав до столиці. Під час останнього візиту президент України Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи.

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що Джонсону вдалося отримати підтримку понад 100 депутатів, щоб знову взяти участь у передвиборній гонці за посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Офіційно про намір балотуватися оголосили лідер палати громад Пенні Мордонт і колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Останній виборов перемогу.

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