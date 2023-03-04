Акції обмежені за часом.

У Steam рідко безкоштовно роздають ігри, як в Epic Games Store. Але іноді окремі видавництва проводять такі щедрі акції. На цьому тижні стартували відразу дві з них. Користувачі можуть безкоштовно заволодіти Black Desert і Figment. Обидва проєкти доступні безкоштовно до 9 березня, 20:00 за київським часом. Щоб отримати їх в бібліотеку, достатньо перейти на сторінки ігор і натиснути "додати на аккаунт".

Детальніше про проєкти з роздач в Steam

Black Desert — це популярна корейська MMORPG від студії Pearl Abyss. Гра створена за канонами жанру. Користувачам належить створити персонажа, прокачувати його і виконувати завдання, попутно дізнаючись історію світу. У проєкті зроблена ставка на барвисту сучасну графіку і багату бойову систему без прив'язки до цілі. Завдяки вибору класу і безлічі різноманітних навичок можна створити героя з унікальним стилем битв.

Крім сутичок, на користувачів чекає багато інших занять. Сюди відносяться сільське господарство, риболовля, вітрильний спорт, ремесла, кулінарія, дресирування коней та інше. А ще в Black Desert реалізовані гільдії і сутички між гравцями.

Відео дня

Figment — це пригодницький бойовик від команди Bedtime Digital Games. Події проєкту розгортаються в сюрреалістичному світі чиєїсь психіки, яка багато років була спокійною. Однак останнім часом щось змінилося, і почали з'являтися жахливі істоти, які поширюють страх. Позбутися від монстрів повинен Дасті, колишній голос хоробрості.

При проходженні Figment необхідно багато битися, в тому числі з босами, вивчати локації і вирішувати головоломки. Відмінною рисою гри став музичний супровід. Оточення в проєкті видає своє звучання, яке змінюється в залежності від дій головного героя.

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