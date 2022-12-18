Перше місце за Realme GT Neo 2T, який продемонстрував найкраще співвідношення ціни та якості серед середньобюджетних смартфонів.

2023 рік вже на носі – саме час з'ясувати, які гаджети були найкращими в році, що минає. Слідом за п'ятіркою найкращих ультрабюджетних смартфонів, редакція порталу Gizсhina склала аналогічний топ, але вже для середньобюджетного сегмента.

У список потрапили моделі від компаній Realme, Redmi, Roco, Vivo, а також Ulefone, яка спеціалізується на випуску "невбивних" гаджетів. Всі вони зараз продаються нижче $300 або 11 000 в грн.

Перше місце за Realme GT Neo 2T, який вийшов ще в 2021 році, але досі топ у своєму сегменті. У апарата 6.43-дюймовий AMOLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц, батарея на 4500 мАг з підтримкою 65-ватної зарядки, за звук у ньому відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і сертифікацією Hi-Res Audio.

Друге місце за Redmi Note 12 Pro. При відносно невисокій ціні, він може похвалитися 6,67-дюймового AMOLED-панеллю з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц, зарядкою 67 Вт і 12 ГБ оперативки в топової конфігурації. Також є стереодинаміки та захист корпусу за стандартом IP53.

Трійку лідерів замикає Poco M5s – перейменований Redmi Note 10s. у смартфона, окрім 6.43-дюймового AMOLED-дисплея і батареї на 5000 мАг, є подвійні стереодинаміки та захист корпусу по класу IP53. Задня кришка гаджета покрита текстурою "під шкіру".

На четвертому місці розташувався Vivo T2X зі 144-Гц дисплеєм і акумулятором на 6000 мАг. Замикає п'ятірку лідерів Ulefone Armor 17 Pro, який виділяється на тлі багатьох інших смартфонів рівнем захисту. Зокрема, тут є захист від води та пилу (IP69), а також захист від різних фізичних впливів в рамках сертифіката MIL-STD-810G.

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