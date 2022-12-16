Очолив список realme C33, який демонструє найкраще співвідношення ціни та якості.

Редакція порталу Gizchina підбила підсумки року, що минає, відібравши п'ятірку найкращих смартфонів, випущених у 2022-му, з хорошим "залізом" та батареєю вартістю менше ніж $150 або 6000 тисяч в гривнях.

У список потрапили моделі від компаній Realme, Redmi, Moto, а також невідомі широкому загалу Umidigi та Blackview.

Найкращим смартфоном 2022 року вартістю менше ніж $150 назвали realme C33, який за сумісництвом є найпотужнішим апаратом у списку. Він оснащений чіпом Unisoc Tiger T612 в зв'язці з 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ вбудованої пам'яті. На передній панелі розмістився екран IPS на 6,5 дюйма, частотою 60 Гц і селфі-камерою на 5 Мп.

За ним слідує UMIDIGI G1 Max, який може похвалитися містким акумулятором 5150 мАг, збалансованим залізом, актуальною версією Android, а також яскравим дизайном. При цьому ціна смартфонів на розпродажі складе менше ніж $100.

Замикає топ-3 цьогорічних бюджетних пристрої Blackview Oscal C80 з камерою на 50 Мп і частотою оновлення 90 Гц. Він також отримав акумулятор місткістю 5180 маг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт і працює на базі Android 12.

На четвертому й п'ятому місці розташувалися Redmi 10 (2022) та Moto G31. Смартфон Xiaomi отримав яскравий дизайн і пропонує за свої гроші топові характеристики, які зазвичай зустрічаються в пристроях класом вище. Що стосується моделі Moto, то вона, на відміну від інших представників списку, може похвалитися екраном OLED і потрійною основною камерою з головним датчиком на 50 Мп.

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До речі, якщо в пошуках нового смартфона, але не стежте активно за ринком, рекомендуємо список кращих пристроїв 2022 року в різних категоріях за співвідношенням "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє Китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

Також УНІАН розповідав про нюанси користування смартфоном на морозі. В Україні, де зима проходить при температурі нижче 0 градусів, телефон на холоді ризикує розрядитися в будь-який момент.

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