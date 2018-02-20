Під час алкотесту в його крові було виявлено 2,61 проміле алкоголю, що більш як в 13 разів перевищував допустиму норму.

У Тернополі вщент пֲ’яний водій намагався на власному авто втекти від поліцейських.

Читайте такожУ Білій Церкві п’яна 18-річна дівчина наїхала на пішоходів, загинула жінка (фото)Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль ВАЗ з пошкодженою правою фарою та переднім бампером інспектори помітили, обстежуючи квадрат патрулювання на вул. Кривоноса близько 3 год ночі.

Коли інспектори дали знак водієві зупинити автомобіль, той зупинився, але тут же почав рух заднім ходом і спробував втекти.

Поліцейські оперативно заблокували авто. 27-річний водій, який вийшов з нього, ледь тримався на ногах. Під час алкотесту в його крові було виявлено 2,61 проміле алкоголю, що більш як в 13 разів перевищував допустиму норму.

На правопорушника патрульні склали адміністративний протокол за керування в стані сп’яніння та вилучили посвідчення водія.