Старий польський молитовник пенсіонерці дістався у спадок від матері. Реальної вартості стародруку жінка не знає, але він дорогий їй як пам'ять.

На Тернопільщині затримали 43-річного чоловіка, який викрав в односельчанина старовинний молитовник та медалі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 9 медалей часів Другої світової війни та молитовник злодій викрав, скориставшись тим, що двері будинку господарі залишили з ключем у замку.

Старий польський молитовник пенсіонерці дістався у спадок від матері. Реальної вартості стародруку жінка не знає, але він дорогий їй як пам'ять.

Затриманий зізнався, що речі вкрав з метою наживи, але продати не встиг, оскільки знайти покупця на такий особливий товар виявилося непросто.

Крадені медалі та молитовник поліцейські скерували на мистецтвознавчу експертизу, в ході якої буде встановлена їхня реальна вартість.

Відносно крадія відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).