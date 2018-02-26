У січні Тернопільською митницею ДФС до держбюджету спрямовано 95,8 млн грн – на 70% більше, ніж минулого року

Зокрема, сплачено 83,7 млн грн податку на додану вартість, 9,2 млн грн мита та 2,7 млн грн акцизного податку.

У січні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 95,8 млн грн.

Читайте такожПлатники Тернопільщини за січень перерахували до Зведеного бюджету 506,2 млн грн – на 35% більше, ніж минулого рокуЯк повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 39,5 млн грн або на 70% більше порівняно з січнем 2017 року року.

Зокрема, сплачено 83,7 млн грн податку на додану вартість, 9,2 млн грн мита та 2,7 млн грн акцизного податку. Також перераховано 153,1 тис. грн плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень.

Найбільший вплив на зростання надходжень у січні мало ввезення легкових автомобілів громадянами, сплачено 12 млн грн. Також зросли обсяги митного оформлення риби та морепродуктів, а також ввезення (в тому числі і випуск зі складів тимчасового зберігання) сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї.

При митному оформленні найбільше податків було сплачено за легкові автомобілі – 11,6 млн грн, рибу морожену – 8 млн грн, яблучний сік концентрований 4,6 млн грн.