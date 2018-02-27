На Тернопільщині загасили пожежу в недіючому кінотеатрі

Обставини виникнення пожежі встановлюються.

На Тернопільщині загасили пожежу в недіючому кінотеатрі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 27 лютого о 05.30 в м. Підгайці на вул. Міцкевича виникла пожежа на другому поверсі недіючого кінотеатру. Вогнем знищено дерев’яне покриття підлоги на площі 70 м кв. Пожежу ліквідовано двома відділеннями 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано будівлю недіючого кінотеатру. Обставини виникнення пожежі встановлюються.

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