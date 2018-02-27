На Тернопільщині загасили пожежу в недіючому кінотеатрі
10:15, 27 лютого 2018Тернопіль
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Обставини виникнення пожежі встановлюються.
На Тернопільщині загасили пожежу в недіючому кінотеатрі.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 27 лютого о 05.30 в м. Підгайці на вул. Міцкевича виникла пожежа на другому поверсі недіючого кінотеатру.
Вогнем знищено дерев’яне покриття підлоги на площі 70 м кв.
Пожежу ліквідовано двома відділеннями 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано будівлю недіючого кінотеатру.
Обставини виникнення пожежі встановлюються.
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