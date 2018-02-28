На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув місцевий житель
12:59, 28 лютого 2018Тернопіль
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В садку власного домогосподарства дружина виявила тіло чоловіка, громадянина 1943 року народження.
dpchas.com.ua
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув місцевий житель.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 7 лютого в місті Ланівці.
В садку власного домогосподарства дружина виявила тіло чоловіка, громадянина 1943 року народження.
Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Всього з початку 2018 року внаслідок переохолодження на Тернопільщині постраждали 14 людей, з них 9 отримали травми, 5 загинули.
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