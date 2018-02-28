В садку власного домогосподарства дружина виявила тіло чоловіка, громадянина 1943 року народження.

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 7 лютого в місті Ланівці.

В садку власного домогосподарства дружина виявила тіло чоловіка, громадянина 1943 року народження.

Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Всього з початку 2018 року внаслідок переохолодження на Тернопільщині постраждали 14 людей, з них 9 отримали травми, 5 загинули.