На Тернопільщині згорів «Daweoo Lanos»
10:36, 05 березня 2018Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
фото УНІАН
На Тернопільщині згорів «Daweoo Lanos». Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 4 березня о 13.18 в смт. Козова на вул. Грушевського поблизу районного будинку культури виникла пожежа автомобіля «Daweoo Lanos».
Внаслідок пожежі знищено салон та багажне відділення автомобіля.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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