На Тернопільщині затримали злодіїв, які викрали з місцевого агропідприємства запчастин на понад 100 тисяч гривень

Поліція зупинила машину, під час огляду якої було виявлено 30 насосів та 2 редуктори до сільгосптехніки. Водій стверджував, що не знав, що переносив крадене.

На Тернопільщині затримали злодіїв, які викрали з місцевого агропідприємства запчастин на понад 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, після того, як керівник повідомив про крадіжку поліцію, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили в Кременеці машину, якою зловмисники перевозили крадене.

Під час огляду транспортного засобу було виявлено 30 насосів та 2 редуктори до сільгосптехніки. У салоні автомобіля перебували водій – житель Виноградівського району та двоє пасажирів – мешканці Тячівщини, що на Закарпатті.

Водій стверджує, що не знав, що перевозив крадене, адже його переконали, що комплектуючі – куплені. При цьому поліцейські встановили, що 31-річний та 23-річний жителі Тячівського району проникли на територію приватного підприємства, пошкодили навісний замок на дверях складського приміщення і винесли запчастини до сільгосптехніки.

З’ясувалося, що один зі зловмисників займається реалізацією таких комплектуючих і раніше мав ділові контакти з керівником аграрного підприємства. Щоправда, тоді чоловіки не зійшлися в ціні.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Злодіям вручено підозру про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).