Начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук зазначив, що сімейні лікарі повинні мати водійські права.

На Тернопільщині до кінця року закуплять 134 автомобілі для сільських амбулаторій та сімейних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Загалом, за його даними, області для сімейних лікарів необхідно 180 автомобілів.

Начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук зазначив, що сімейні лікарі повинні мати водійські права.

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«Це стосується і чоловіків, і жінок, це нормальна європейська практика. Кошти на ремонт автомобілів закладено в виплати, які отримуватимуть сімейні лікарі», – зауважив Богайчук.

Барна додав, що мало забезпечити лікарів автомобілями, якщо не буде відповідного стану доріг.

«Тому ми ведемо мову про створення мережі так званих медичних доріг, які б давали можливість оперативно доїжджати до пацієнтів і в разі потреби швидко доставляти хворого в медичний заклад. Ці дороги проходитимуть через села. Цього року на сільські дороги ми отримаємо 215 млн грн, з них частину скеруємо на «медичні дороги». Зрозуміло, що за рік ми все це не зробимо, але в нас вже є стратегія і через 3 роки люди відчують, на скільки покращилися дороги у селах», – запевнив Барна.