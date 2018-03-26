На Тернопільщині через погані дороги з початку року сталося 15 ДТП з матеріальними збитками

Було зафіксовано, що причиною даних ДТП стали вибоїни на дорогах або те, що дорожні смуги не розчищені від снігу.

На Тернопільщині через незадовільний стан доріг з початку року трапилося 15 ДТП з матеріальними збитками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук.

За його даними, було зафіксовано, що причиною даних ДТП стали вибоїни на дорогах або те, що дорожні смуги не розчищені від снігу.

«За даними ДТП 9 посадових осіб притягнуто до відповідальності, найвищий посадовець – це заступник начальника обласної Служби автомобільних доріг. Міру відповідальності кожного посадовця визначав суд, там нараховується штраф від 1,2 тис. грн. Ще по 6 ДТП справи наразі на розгляді в суді», – повідомив Шевчук.

За його даними, загалом патрульними спільно з відділом безпеки дорожнього руху було складено 34 адмінматеріали на посадових осіб, які відповідають за вуличну мережу і їх утримання.

Було подано 46 приписів та 15 вимог щодо приведення до прядку дорожньої мережі.

«Реагуємо на всі звернення, які надходять від громадян, причому не лише з Тернополя, а й з районів. Зокрема були звернення в Шумську, в Озерній. Зокрема проводиться демонтаж дорожніх знаків, встановлюються нові», – поінформував про проведену роботу Шевчук.