У Тернополі 12-13 травня на фестивалі «Цвіт вишиванки» встановлюватимуть черговий рекорд

Х Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» присвятять Дню Матері.

12-13 травня у Тернополі відбудеться фестиваль «Цвіт вишиванки».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, організаційні моменти фесту обговорили на засіданні оргкомітету під керівництвом заступника голови ОДА Юрія Юрика.

Х Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» присвятять Дню Матері.

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Триватиме фестиваль у Тернополі протягом 12-13 травня у парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка. Під час заходу заплановано встановлення рекорду України щодо кількості перебування в одному місці депутатів Верховної Ради України та місцевих рад у вишиванках.

Долучитися до встановлення рекорду запрошують народних обранців усіх рівнів рад. Кожен депутат отримає посвідчення учасника встановлення рекорду України.

Також у рамках фестивалю відбудеться конкурс на кращий вишитий герб України, області, району, міста, селища чи села у форматі А-4 (30х20) або А-3 (42х30). Переможці отримають цінні подарунки та дипломи.

Організовують фестиваль ТОДА, облрада та Тернопільська міська рада.