Платники Тернопільщини за січень-березень перерахували до Зведеного бюджету на 29,1% більше, ніж минулого року

Доходи місцевих бюджетів Тернопільщини у І кварталі цього року склали 769 млн грн.

Платники Тернопільщини за січень-березень перерахували до Зведеного бюджету 1,382 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 29,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Зокрема, до держбюджету надійшло 613,7 млн грн, з них 283,3 млн грн податку на додану вартість, 82,8 млн грн податку на прибуток, 9,8 млн грн акцизного податку та 237 млн грн інших податків та платежів.

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Доходи місцевих бюджетів Тернопільщини у І кварталі цього року склали 769 млн грн. Найбільшу питому вагу серед усіх надходжень займають податок на доходи фізичних осіб, якого до місцевих бюджетів надійшло 495,9 млн грн, та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, його за три місяці надійшло 25,4 млн грн.