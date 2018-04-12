Восьмеро людей травмувались в ДТП на Тернопільщині (фото)

Внаслідок ДТП госпіталізували сімох осіб, серед них трьох громадян Словацької Республіки.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 11 квітня близько 21:20 неподалік села Будки Кременецького району не розминулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Renault Megane.

На момент зіткнення в кожному автомобілі перебувало четверо осіб. В Renault - троє громадян Словацької Республіки та українка із Закарпаття. У іншому авто було четверо місцевих жителів.

З місця дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доправили вісьмох людей, а госпіталізували сім. У потерпілих травми середньої та легкої тяжкості - струс головного мозку, відкриті й закриті переломи ніг та плечових кісток, травми живота та шиї.

На місці події працювала експертно-криміналістична лабораторія Тернопільського НДЕКЦ, слідчо-оперативна група ГУНП та Кременецького відділу поліції. У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 ККУ. Триває слідство.