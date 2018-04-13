На Тернопільщині нетверезий юнак поцупив та розбив авто, а тоді заснув за кермом

Нетверезий водій їздив не лише дорогами, а й городами сусідів. Пошкодив огорожі, зрештою спинила його стіна нежилого приміщення.

22-річний, раніше судимий чоловік, вкрав у знайомого ключі від авто і поїхав кататись.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель села Тростянець з Бережанщини повідомив про крадіжку його авто Audi.

Поліцейські встановили особу злодія. Ним виявився знайомий потерпілого, мешканець села Саранчуки. Хлопець, незважаючи на юний вік, вже судимий за крадіжки. Новий злочин він вчинив ще до закінчення строку погашення минулої судимості.

12 квітня мешканець району прийшов в гості до власника авто, господар покликав його до столу. Коли ж вночі власник іномарки задрімав, зловмисник витягнув з його кишені ключі та взяв авто покататись.

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Нетверезий водій їздив не лише дорогами, а й городами сусідів. Пошкодив огорожі, зрештою спинила його стіна нежилого приміщення.

Крадій авто заснув за кермом. Там його і розшукали поліцейські.

Автокрадія затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження згідно статті 289 ККУ.

Вирішується питання про обрання до затриманого запобіжного заходу – взяття під варту.