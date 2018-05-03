На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено кабіну вантажівки та 0,5 т соняшника (фото)

Пожежа виникла у кабіні тягача «MAN» з напівпричепом, який був завантажений 25-ма т насіння соняшнику.

На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено кабіну вантажівки та 0,5 т соняшника.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 2 травня о 18.54 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на автодорозі поблизу Чорткова.

На виклик направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

За даними рятувальників, пожежа виникла у кабіні тягача «MAN» з напівпричепом, який був завантажений 25-ма т насіння соняшнику. Вогонь знищив кабіну автомобіля, пошкодив напівпричіп та 0,5 т насіння соняшника.