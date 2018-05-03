На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено кабіну вантажівки та 0,5 т соняшника (фото)
10:25, 03 травня 2018Тернопіль
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Пожежа виникла у кабіні тягача «MAN» з напівпричепом, який був завантажений 25-ма т насіння соняшнику.
На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено кабіну вантажівки та 0,5 т соняшника.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 2 травня о 18.54 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на автодорозі поблизу Чорткова.
На виклик направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
За даними рятувальників, пожежа виникла у кабіні тягача «MAN» з напівпричепом, який був завантажений 25-ма т насіння соняшнику. Вогонь знищив кабіну автомобіля, пошкодив напівпричіп та 0,5 т насіння соняшника.
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