Гостей свята вже традиційно частуватимуть варениками і капусняком.

На Тернопільщині 5-6 травня святкуванням Дня міста у Збаражі розпочинається туристичний сезон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 5 травня буде присвячений Дню здорового способу життя.

Цього дня об 11 год планується проведення велопробігу, згодом відбудуться змагання зі стрітболу й турнір з міні-футболу. О 16 год – кольорове Свято фарб, а о 21 год у театрі призамкового парку відбудеться показ кінострічки «Червоний».

У неділю, 6 травня о 9 год стартує Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного мистецтва «Козацька слава», який триватиме до 14 год.

У цей час розпочнеться офіційна частина святкування – урочисте відкриття Дня міста і туристичного сезону Тернопілля. Священники різних конфесій проведуть святкове богослужіння. О 15.30 відбудеться гала-концерт учасників та гостей всеукраїнського фестивалю-конкурсу патріотичного мистецтва «Козацька слава».

У рамках святкування мешканці усіх районів області, а також представники заповідників України презентуватимуть туристичний потенціал своєї місцевості. Діятиме виставка зброї, дитячі атракціони. Відбуватимуться різноманітні конкурси. Для охочих побачити все місто з висоти пташиного польоту пропонуватиметься політ на повітряній кулі.

Гостей свята вже традиційно частуватимуть варениками і капусняком.