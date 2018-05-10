Святкування 8-9 травня на території Тернопільської області відбулося буз грубих порушень – поліція

9 травня близько 100 правоохоронців забезпечували правопорядок у парку Слави, де відбулося покладання квітів.

8-9 травня на території Тернопільської області за даними поліції відбулося 20 масових заходів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема 8 травня у День пам’яті та примирення у Тернополі біля скульптури «Материнський поклик» відбувся мітинг-реквієм, у якому взяло участь керівники органів місцевого самоврядування та силових структур Тернопілля.

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9 травня близько 100 правоохоронців забезпечували правопорядок у парку Слави, де відбулося покладання квітів. Близько 400 працівників поліції посилено нести службу в усіх районах області.

Загалом відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом в Другій світовій війні на Тернопільщині минуло без грубих порушень громадського порядку.