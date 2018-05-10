Святкування 8-9 травня на території Тернопільської області відбулося буз грубих порушень – поліція

12:40, 10 травня 2018
Тернопіль
111 0
Близько 400 працівників поліції посилено нести службу в усіх районах області / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема 8 травня у День пам’яті та примирення у Тернополі біля скульптури «Материнський поклик» відбувся мітинг-реквієм, у якому взяло участь керівники органів місцевого самоврядування та силових структур Тернопілля. 

Читайте такожУ Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня примирення (Фото, відео)

9 травня близько 100 правоохоронців забезпечували правопорядок у парку Слави, де відбулося покладання квітів. Близько 400 працівників поліції посилено нести службу в усіх районах області.

Загалом відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом в Другій світовій війні на Тернопільщині минуло без грубих порушень громадського порядку. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Тернопільщина#9 травня