Про перші ознаки хвороби 20 травня повідомив мешканець села Білокриниця, в якого з невідомих причин здохла свиня.

На Тернопільщині зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про перші ознаки хвороби 20 травня повідомив мешканець села Білокриниця, в якого з невідомих причин здохла свиня. На місце виїжджали експерти ветеринарної служби, вони підтвердили небезпечне для тварин захворювання.

«У зв'язку з цим дана територія, а також 3-кілометрова зона від місця ураження, перебуватиме у карантині. У Білокриниці та довколишніх селах будуть встановлені спеціальні ветеринарні та поліцейські блокпости, перекриватимуться всі польові та об’їзні дороги для того, щоб забезпечити контроль за обігом продукції тваринного походження у зоні захисту. Планується дезінфекція усіх транспортних засобів, що виїжджають із населеного пункту», – розповів начальник Зборівського відділення поліції Микола Петрик

Він підкреслив, що власники, у яких загинули свійські тварини, повинні здати їх працівникам ветлабораторій, самостійно знищувати туші заборонено.