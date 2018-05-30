У 2017 році частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, в області зросла з 76% до 86% (1 місце, загалом по Україні - 65,5%).

Тернопільщина посіла перше місце в Україні за доступом жителів міст до Інтернету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галина Воляник.

За її даними у 2017 році частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, в області зросла з 76% до 86% (1 місце, загалом по Україні - 65,5%), а у сільських домогосподарствах скоротилась з 33,5% до 32,5% (8 місце, по Україні - 30,6%).

Доступу домогосподарств до Інтернету став одним із 6-ти показників в оцінці соціально-економічного розвитку за напрямом “Розвиток інфраструктури”. В даному напрямку враховувалися також показники, що характеризують ситуацію у сфері житлового будівництва, розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури.

Тернопільщина в даному напрямку посіла перше місце в в Україні.

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«За 2017 рік щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення по області склала 360,9 км на тис. кв. кілометрів (2 місце, по Україні - 278,5 км на тис. кв. кілометрів). У районному розрізі цей показник коливався в межах від 334,8 км на тис. кв. кілометрів у Заліщицькому районі (1 місце) до 161,3 км на тис. кв. кілометрів у Гусятинському (17 місце)», – зазначила Воляник.

Голова ТОДА Степан Барна додав, що цього року на дороги Тернопільщини буде скеровано 1,8 млрд грн.

«Це рекордні капіталовкладення. На місцеві дороги надійде понад 300 тис. грн, а вже наступного року ми матимемо півміліарда. І зараз важливо, щоб за ці кошти ми отримали якісні результати. 80% компаній, які виконують ремонт доріг, зареєстровані в Тернопільській області. Тепер стоїть питання контролю. Бо якісні дороги не там де їх просто стелять, а там, де це роблять якісно і де потім дорожнє полотно бережуть. Бо якщо асфальт потім зійде з першим снігом, то такі підрядники нам не потрібні», – зауважив під час виступу Барна.