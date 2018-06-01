Провезла на капоті 700 метрів: на Тернопільщині судитимуть адвокатку за смертельний наїзд на чоловіка

У вересні 2015 року на ділянці дороги між селами Котюжини Збаразького району та Манево Лановецького району між підозрюваною та потерпілим стався конфлікт, який закінчився смертю останнього.

Хмельничанка на своєму авто завдала важких тілесних ушкоджень чоловіку, внаслідок яких він помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, досудове розслідування у справі адвоката з Хмельницька тривало майже три роки. Слідчим тернопільської поліції вдалося зібрати достатньо доказів для обвинувачення 38-річної хмельничанки у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 286 та частиною 2 статті 121 ККУ.

У вересні 2015 року на ділянці дороги між селами Котюжини Збаразького району та Манево Лановецького району між підозрюваною та потерпілим стався конфлікт. Двоє чоловіків на автомобілі «Шевроле Нива» заблокували транспортний засіб, за кермом якого перебувала 38-річна хмельничанка. Один з блокувальників – житель Збаразького району – заліз на капот моторного відсіку автомобіля адвоката та почав завдавати ударів руками по передньому вітровому склі іномарки. Хмельничанка, аби припинити протиправні дії зловмисника, спочатку рушила назад. Чоловік встиг зістрибнути з капота.

Але на цьому конфлікт не вичерпався. Жінка вирішила будь-якою ціною об’їхати «Шевроле», що блокувало їй дорогу.

Порушивши правила дорожнього руху, адвокат допустила наїзд на чоловіка. Замість зупинитися і надати допомогу потерпілому, який опинився на капоті її авто, хмельничанка проїхала ще майже 700 метрів, а потім різко загальмувала і змінила траєкторію руху. Маневр виявився фатальним для збаражчанина. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий через декілька днів помер в медичному закладі.

Збір доказової бази, проведення чисельних експертиз та небажання адвоката співпрацювати зі слідством затягнули процес досудового розслідування. У жовтні 2017 року 38-річний хмельничанці було повідомлено про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень: заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та порушення правил дорожнього руху. Нині обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скерований до суду.