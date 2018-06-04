Команда «Кореспондент» стала переможцем турніру, присвяченого пам’яті журналіста Володимира Кузика (фото)

Участь в турнірі брали 6 команд, зокрема журналістів, міської ради, КП «Тернопільводоканалу», федерації тайського боксу.

Команда «Кореспондент» стала переможцем турніру, присвяченого пам’яті журналіста Володимира Кузика.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в турнірі брали 6 команд, зокрема журналістів, міської ради, КП «Тернопільводоканалу», федерації тайського боксу.

У запеклій боротьбі перемогу виборола команда «Кореспондент». Перехідний кубок переможці традиційно отримали з рук дочки Кузика Оленки.

Турнір в пам’ять про талановитого журналіста, який передчасно пішов з життя внаслідок важкої хвороби, проводиться вже п’ятий рік поспіль. У такий спосіб колеги та друзі вшановують його не лише як професіонала, а й доброго товариша, хорошу людину та любителя футболу, який за життя регулярно грав за команду «Кореспондент».