Поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження.

Поблизу Житомира водій мікроавтобуса смертельно травмував 13-річного велосипедиста.

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Як сьогодні повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, дорожньо-транспортна пригода сталась 1 червня у селі Березівка Житомирського району, на 159 км автодороги "Київ-Чоп".

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», рухаючись у напрямку Рівного, здійснив наїзд на велосипедиста, який перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

У результаті ДТП від отриманих травм 13-річний велосипедист, житель села Черемошне загинув на місці події.

Триває з’ясування причин та обставин події у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").