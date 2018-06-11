На Тернопільщині у вихідні втонули троє осіб
11:30, 11 червня 2018Тернопіль
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В одному з випадків трагедією завершилося розпиття спиртного біля води.
Фото українська Wikipedia
На Тернопільщині у вихідні втонули троє осіб.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема відпочинок на ставку став фатальним для 51-річного жителя села Бишки. Чоловік з компанією біля водойми вживав алкоголь. В якусь мить вирішив освіжитися, однак, нирнувши, уже не виплив, його тіло шукають.
Біля ставка у селі Борщівка бул виявлено тіло 25-річного ланівчанина, його направили в морг для проведення розтину.
Окрім цього рятувальники витягнули з дна водойми, що у селі Переволока, місцевого жителя 1986 року народження. За попередніми даними, смерть настала внаслідок утоплення.
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