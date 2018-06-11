В одному з випадків трагедією завершилося розпиття спиртного біля води.

На Тернопільщині у вихідні втонули троє осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема відпочинок на ставку став фатальним для 51-річного жителя села Бишки. Чоловік з компанією біля водойми вживав алкоголь. В якусь мить вирішив освіжитися, однак, нирнувши, уже не виплив, його тіло шукають.

Біля ставка у селі Борщівка бул виявлено тіло 25-річного ланівчанина, його направили в морг для проведення розтину.

Окрім цього рятувальники витягнули з дна водойми, що у селі Переволока, місцевого жителя 1986 року народження. За попередніми даними, смерть настала внаслідок утоплення.