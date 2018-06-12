Телефонний шахрай видурив у жительки Тернополя 11 тис. грн
13:00, 12 червня 2018Тернопіль
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Телефонний шахрай видурив у жительки Тернополя 11 тис. грн.
Телефонний шахрай видурив у жительки Тернополя 11 тис. грн / Фото news.lent.az
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до тернополянки зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. Спершу аферист ввійшов в довіру, а потім дізнався персональні дані власниці карткового рахунку.
Після цього зняв з рахунку 11 тис. грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).
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