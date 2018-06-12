На Тернопільщині відбудеться триденний військово-патріотичний фестиваль «Чортківська офензива».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, розпочнеться він 15 червня і триватиме до 17 червня.

Впродовж дійства на гостей фестивалю чекають кінопрезентації, виставка сучасної зброї та фотографій із зони бойових дій, квест і теренова гра, вишкіл «Тактика вуличного бою», реконструкція бою «Чортківська офензива», виступи гуртів «Карпати», «Чорноморці», «Медовий полин», «Периферія», «Loud Silence», «Моторола», «Тінь сонця».

Організовується захід ГО «Альтернатива-Чортків» за підтримки ТОДА, Тернопільської обласної ради, Чортківської РДА, Чортківської районної ради, Чортківської міської ради.

Події будуть розгортатися на кількох локаціях. Зокрема у замку Гольських проживатимуть реконструктори, там відбуватимуться виставки зброї, конкурси, розваги, «Фортеця кіно».

На Ринковій площі пройде «Галицький ярмарок у Чорткові» з містечком майстрів та майстеркласами, на площа перед костелом св. Станіслава на вул. Ст. Бандери – реконструкція бою УГА, на площа Т. Шевченка – виступи гуртів: ТІНЬ СОНЦЯ, Чорноморці, Медовий полин, Периферія, Loud Silence, капелла бандуристів «Карпати», Мотор'ролла.

Довідка УНІАН. Чортківська офензива – найбільш успішна наступальна операція Української Галицької Армії, відбулася 7-28 червня 1919 року на завершальному етапі польсько – української війни 1918 – 1919 років. ЇЇ результатом стало звільнення з-під польської окупації низки західноукраїнських міст та містечок – Чорткова, Бучача, Теребовлі, Тернополя, Бережан.

Розбита та морально пригнічена, позбавлена боєприпасів Галицька Армія несподівано розбила й змусила відступати супротивника, який чисельно переважав і був значно краще матеріально забезпечений.