Активну роботу у цьому напрямі розпочали в області три роки тому

На Тернопільщині в Товстенській ОТГ відкрили очисні споруди за 8,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, частину з цієї суми склали кошти Державного фонду регіонального розвитку, водночас проект було співфінансовано і з місцевого бюджету.

«Сьогодні очисні відкривати не модно, адже, по-перше, це дорого, а по-друге, цього ніхто не бачить. Тому часто цього ніхто й не робить. Зате результат від такої роботи є неоціненний. Очисні споруди – це запорука не лише чистої води та підшкірних вод, а й здоров'я людей. Адже наше самопочуття залежить від того, що ми їмо та п'ємо. Тому важливо забезпечити відновлення та функціонування очисних споруд по всій області», – сказав під час виступу голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час відкриття біологічних очисних у селищі Товсте Товстенської громади Заліщицького району.

Він зазначив, що активну роботу у цьому напрямі розпочали в області три роки тому з його ініціативи, адже до цього очисні споруди функціонували лише у Тернополі.

З того часу в області побудували вже 10 очисних споруд, у які вклади близько 50 млн грн.