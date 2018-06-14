На Тернопільщині у відновлення водолікувального відділення Товстенської райлікарні скерують 6,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час візиту в медзаклад повідомив голова ТОДА Степан Барна.

В лікарні наразі функціонує 65 стаціонарних ліжок та поліклінічне відділення, медзаклад надає вторинну медичну допомогу. Для розвитку та популяризації там планують створити вололікарню, адже відповідна ліцензія у закладу є.

«Ми маємо заключення Одеського науково-дослідного інституту, що підтверджує лікувальні властивості нашої води», – повідомив керівник райлікарні Степан Болібрух.

Відтак прийнято рішення щодо відновлення водолікувального відділення.

«Відповідно до медичної реформи, коли «гроші йдуть за пацієнтом», медичні установи повинні бути зацікавлені в абсолютній наповненості і наданні кваліфікованих та потрібних для люлей медичних послуг. Чим менше людей, тим менше грошей у вас, у лікарів. Тому ми об‘єктивно оцінюючи, що тут є вода, наділена унікальними властивостями, є спеціалісти і хороше, велике приміщення, вирішуємо, що це повинна бути реабілітаційна лікарня, де будуть одужувати і відновлюватись, наприклад, пацієнти після операцій», – зазначив Барна.

За його даними, у 2018 році планується капітально відремонтувати водолікувальне відділення Товстенської райлікарні на більш ніж 6,5 млн. грн. Більша частина коштів буде виділена з державного фонду регіонального розвитку, решта – співфінансування з місцевого бюджету.