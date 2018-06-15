На Тернопільщині ввели в дію другу чергу потужностей філії «СЕ Борднетце-Україна»

Під час відкриття заводу виробничі потужності складали 8 тис. кв. м, тепер вони зросли до 20 тис. кв м. Кількість працівників з 300 зросла до 1 тис

На Тернопільщині ввели в дію другу чергу потужностей Чортківської філії «СЕ Борднетце-Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перший заступник Міністра регіонального розвитку В’ячеслав Негода, голова ТОДА Степан Барна, народні депутати від Тернопільщини.

Під час відкриття заводу виробничі потужності складали 8 тис. кв. м, тепер вони зросли до 20 тис. кв м. Кількість працівників з 300 зросла до 1 тис.

«Коли ми відкривали філію, то частину потужностей з Тернополя перевели сюди, щоб люди мали на чому навчитися. На привезеному обладнанні вони виробляли комплекти проводки для моделі Audi A4, зараз вже роблять для Audi A6. 1,1-1,2 тис. комплектів завод виробляє щотижня, в планах – понад 3 тис. в тиждень. Також започатковуємо виробництво проводки для Porsche J1, Україна вперше працює з цією компанією. Будемо робити модулі і частину фінальної в’язки», – розповів директор філії Олег Білобровко.

Він додав, що частково у підприємства є проблема з кадрами.

«Як і у всіх фірм Західної України, оскільки влітку багато людей їде за кордон на заробітки. Зараз у нас середня зарплата брутто складає 8 тис. грн. Для подальшого підняття зарплати ведемо перемовини із замовниками продукції, щоб вони підняли ціну купівлі комплектів, без цього ми не зможемо платити працівникам більше», – сказав Білобровко.

У свою чергу Барна підкреслив, що для керівництва держави та області є пріоритетом забезпечення умов, щоб підприємства були вмотивовані створювати робочі місця, а люди залишалися працювати на батьківщині.

«У 2016 році Президент України Петро Порошенко, перебуваючи в Тернополі, переконав власників «СЕ Борднетце-Україна» відкрити філію у Чорткові. Сьогодні ми з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом уже переконуємо їх в потребі відкрити ще один завод в Тернопільській області. Для нас важливо, щоб люди мали тут роботу і не мали потребу їхати за кордон. Для цього потрібно платити конкуренту зарплату як це скажімо роблять на фермерському господарстві нашог аграрія Петра Гадза, де середня зарплата перевищує 13 тис. грн», – зауважив Барна.

Довідка УНІАН. Філія «СЕ Борднетце-Україна» відкрили у Чорткові два роки тому у закинутих павільйонах колишнього заводу «Агромаш».

Підприємство спеціалізується на виробництві електричного та електронного устаткування для автомобілів Volkswagen AG, Audi та Porsche.

Загалом в реалізацію цього проекту вкладено 12 мільйонів євро інвестицій.