У Тернополі патрульні зупинили автомобіль, в якому виявили 200 кг бурштину
10:30, 18 червня 2018Тернопіль
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Патрульні зупинили автомобіль через те, що він порушував правила дорожнього руху.
Національна поліція Тернопільської області
У Тернополі патрульні зупинили автомобіль, в якому виявили 200 кг бурштину.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 17 червня близько 3.15 екіпаж помітив на вул. Микулинецькій автомобіль Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху, і в якого не підсвічувався задній номерний знак.
Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб. Під час спілкування водій помітно нервував.
Під час поверхневої перевірки в автомобілі у водія інспектори виявили 10 мішків каміння жовтого-коричневого кольору, зовні схожого на бурштин.
Національна поліція Тернопільської області
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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