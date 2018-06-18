Патрульні зупинили автомобіль через те, що він порушував правила дорожнього руху.

У Тернополі патрульні зупинили автомобіль, в якому виявили 200 кг бурштину.

Читайте такожНа Рівненщині бурштинокопачі побили поліцейських, які вилучили у них мотопомпу (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 17 червня близько 3.15 екіпаж помітив на вул. Микулинецькій автомобіль Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху, і в якого не підсвічувався задній номерний знак.

Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб. Під час спілкування водій помітно нервував.

Під час поверхневої перевірки в автомобілі у водія інспектори виявили 10 мішків каміння жовтого-коричневого кольору, зовні схожого на бурштин.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.