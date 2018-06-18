У Тернополі патрульні зупинили автомобіль, в якому виявили 200 кг бурштину

10:30, 18 червня 2018
Тернопіль
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Національна поліція Тернопільської області

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 17 червня близько 3.15 екіпаж помітив на вул. Микулинецькій автомобіль Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху, і в якого не підсвічувався задній номерний знак.

Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб. Під час спілкування водій помітно нервував. 

Під час поверхневої перевірки в автомобілі у водія інспектори виявили 10 мішків каміння жовтого-коричневого кольору, зовні схожого на бурштин.

Національна поліція Тернопільської області

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: #Тернопіль#бурштин