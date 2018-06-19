Тернопільська ОДА підписала меморандум з Фондом Порошенка про створення інклюзивно-ресурсних центрів для дітей (фото)

На Тернопільщині сьогодні проживає 15 тис. 62 дитини, які потребують інклюзивних послуг.

Тернопільська обласна держадміністрація (ОДА) підписала меморандум з Фондом Порошенка про участь в проекті «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

Як передає кореспондент УНІАН, документ сьогодні було підписано в Вишнівецькому палаці дружиною Президента України Мариною Порошенко та головою ТОДА Степаном Барною.

Як зазначила Порошенко, наразі на Тернопільщині інклюзивним навчанням охоплено 139 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 47 загальноосвітніх закладах. Щоб покращити цю ситуацію, в області будуть створювати Інклюзивно-ресурсні центри.

«На Тернопільщині сьогодні проживає 15 тис. 62 дитини, які потребують інклюзивних послуг. Нараз іхні батькі переконані, що вони вдома можуть створити кращі умови. Тому буде виділено 3 млн грн для створення 18 центрів. Ми зробимо все для того, щоб ці діти могли почувати себе комфортно, могли повноцінно розвиватися і при цьому відчувати в цих центрах батьківську любов та опіку», – сказав Барна.

Для створення доступних та якісних умов навчання учнів з особливими освітніми потребами дружина Президента передала керівництву області типові проекти Медіатеки, Ресурсної кімнати та інклюзивно-ресурсних центрів, які є невід’ємною частиною нового освітнього простору в українських школах.

«Мета інклюзивно-ресурсних центрів – це надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Їх створюють на заміну психолого-медико-педагогічних консультацій. Після навчання у здоровому класі з великою кількістю учнів, які розвиваються згідно свого віку, ці діти досягають великого успіху. Який старт дітки отримають у початковій ланці, з таким вони і надалі працюватимуть. Це не тільки саме навчання, а й впевненість у собі тієї дитини, яка себе дискомфортно почувала у дитячому суспільстві. Коли дитина отримує стимул до навчання, спілкування з дітьми, вона себе почуває надзвичайно впевнено», – підкреслив Барна.

Очікується, що станом на 1 вересня у створених центрах буде навчатися щонайменше 500 дітейз особливими освітніми потребами.