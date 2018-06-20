У січні-травні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 565,9 млн грн – на 13,9% більше, ніж минулого року

Найбільший вплив на зростання надходжень у січні-травні мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки.

У січні-травні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 565,9 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 69,3 млн грн або на 13,9% більше, ніж за аналогічний період торік.

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Зокрема, спрямовано 492,4 млн грн податку на додану вартість, 57,7 млн грн мита, 14,1 млн грн акцизного податку, 1,8 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень.

Найбільший вплив на зростання надходжень у січні-травні мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Всього при ввезенні такої техніки та частин до неї сплачено 142,6 млн грн (25% від адміністрованої суми податків).

Вагомий вплив мало також збільшення обсягів ввезення найбільших платників в зоні діяльності.

Ввезення автомобілів громадянами забезпечило надходження 10% платежів, однак порівняно з минулим роком спостерігається спад обсягів ввезення.

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, переважно легкові автомобілі (сплачено 57 млн грн), сідельні тягачі та трактори (44,7 млн грн) і машини для збирання врожаю (37,7 млн грн).