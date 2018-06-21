У Тернополі при затримці нетверезого водія у його салоні виявили пасажира з наркотиками та пістолетом (фото)

При спілкуванні з 29-річним водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме – нечітку мову та зіниці, які не реагували на світло.

У Тернополі при затримці нетверезого водія у його салоні виявили пасажира з наркотиками та пістолетом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 20 червня на пр. Бандери патрульні помітили Hyundai, який порушив ПДР.

При спілкуванні з 29-річним водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме – нечітку мову та зіниці, які не реагували на світло.

У салоні авто був пасажир, який дуже дивно поводився, нервував, намагався уникнути зорового контаку з патрульними, спробував заховати барсетку. Інспекторам це видалося підозрілим і вони попросили показати її вміст. Однак громадянин категорично відмовився.

Охоронці порядку припустили, що така поведінка зумовлена тим, що всередині заховані заборонені речовини.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. При поверхневій перевірці у 30-річного громадянина виявили 9 поліетиленових пакетиків з речовинами рослинного походження й таблетки, які ймовірно містять наркотичні речовини, а ще предмет, схожий на пістолет. Усе це вилучено на експертизу. Справою займається слідчий.

На водія-правопорушника патрульні склали адмінпротокол за ч.2 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’янвння) та винесли постанову за ч. 2 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має права керування таким транспортним засобом.