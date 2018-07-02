На Тернопільщині вчительку початкових класів засудили до 7 років позбавлення волі за продаж наркотиків

Безробітний житель районного центру та вчителька молодших класів однієї із сільських шкіл Борщівщини збували жителям району психотропну речовину, яка містить амфетамін.

На Тернопільщині вчительку початкових класів разом із спільником засудили до 7 років позбавлення волі за продаж наркотиків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, обвинувачем доведено у суді, що впродовж квітня-травня 2017 року безробітний житель районного центру та вчителька молодших класів однієї із сільських шкіл Борщівщини збували жителям району психотропну речовину, яка містить амфетамін та обіг якої обмежено.

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Чоловік шукав клієнтів і передавав їм товар, а жінка фасувала та зберігала амфетамін, за грам якого торговці просили 300 грн. Правоохоронці затримали злочинців під час передачі клієнтам забороненої речовини у травні минулого року.

Минулого тижня Борщівський районний суд погодився із позицією прокурора і визнав винними осіб у скоєнні злочину за ч.2 ст.307 КК України та засудив їх відповідно до 6 років та 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.